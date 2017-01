SWR 00:20 bis 01:45 Show Die großen Hits aus dem Südwesten D 2015 2017-01-07 04:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Spätestens seit den Erfolgen der Fantastischen Vier, Freundeskreis und Xavier Naidoo gelten Stuttgart und Mannheim als wichtige Zentren der Popmusik in Deutschland. Aber die Region bietet noch viel mehr in Sachen Pop. Viele der besten Popsongs aller Zeiten stammen von Künstlern aus dem Südwesten Deutschlands. Das kreative Potential ist gewaltig. Die Sendung stellt 25 große Hits von Künstlern aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor: allesamt Songs, die Musikgeschichte schrieben. Darunter sind Welthits wie "Lemon Tree" von Fools Garden oder "Narcotic" von Liquido, Klassiker der Neuen Deutschen Welle wie "Rosemarie" von Hubert Kah oder "Major Tom" von Peter Schilling. Hip Hop aus Stuttgart wie "Die da?!" von den Fantastischen Vier oder "A-N-N-A" von Freundeskreis, Soul aus Mannheim wie "20.000 Meilen" von Xavier Naidoo oder "Und wenn ein Lied" von den Söhnen Mannheims. Die Erfolge der stärksten Newcomer der letzten Jahre: "Easy" von Cro aus Aalen und "Au Revoir" von Mark Forster aus Winnweiler in der Pfalz. Ein Song voller Gefühl aus der Eifel: Jupiter Jones mit "Still"! Der älteste Song stammt von Joy Fleming: der legendäre "Neckarbrückenblues".Auf der Spurensuche erzählt die Sendung die Geschichten hinter den großen Hits. In Interviews geben die Künstler Einblicke in die ganz privaten Hintergründe ihrer Musik. Die Songs wurden ausgewählt von der Redaktion. Die Künstler selbst und echte Experten kommen zu Wort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die großen Hits aus dem Südwesten