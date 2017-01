SWR 23:20 bis 00:20 Musik PUR - Das SWR1 Kopfhörer-Konzert D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Anschluss an die Dokumentation "PUR - Die Geschichte einer Band" folgt ein Konzert der Pop-Band mit Frontmann Hartmut Engler. Das Konzert wurde in Rottweil aufgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: PUR - Das SWR1 Kopfhörer-Konzert