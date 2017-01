SWR 11:45 bis 12:15 Dokumentation Winter auf dem Land D 2014 2017-01-08 08:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie war das damals, im Winter, ohne Zentralheizung und mit Holzöfen? Als das Holz noch mit Pferdefuhrwerken aus dem Wald geholt wurde? Als man noch selbst für die Wintervorräte sorgte und jedes Dorf einen Schuster hatte? Es sind Geschichten aus einer scheinbar anderen Welt, und doch Erinnerungen, die gar nicht so lange her sind. Mehr als 600 Jahre lief alles gleich auf dem Land, bis in den 50er, 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die großen Veränderungen kamen. Die SWR-Autoren Elmar Babst und Holger Wienpahl sind durch die Dörfer von Rheinland-Pfalz gefahren und haben Bauern und Bäuerinnen im Hunsrück besucht, haben Lehrer im Taunus und einen Landarzt in der Eifel getroffen. Sie haben auch nachgefragt, wie Weihnachten auf dem Dorf gefeiert und wie der Winter in der Pfalz ausgetrieben wurde. Herausgekommen ist eine Zeitreise, mit hautnahen Schilderungen und anrührenden Erinnerungen an den Winter auf dem Land. Unterstützend dokumentieren viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen und einzigartiges historisches Archivmaterial die vergangenen Jahrzehnte in den Dörfern von Rheinland-Pfalz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Winter auf dem Land