Pro7 MAXX 02:35 bis 03:15 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Schadensbegrenzung USA 2012 16:9 HDTV Merken Swamp Man Shelby Stanga bekommt einen kniffligen Auftrag. Er soll einen Monster-Baum auf einem Privatgelände fällen, aber es gibt einige Komplikationen. Die ganze Sache droht aus dem Ruder zu laufen. Bei Papac gibt es unterdessen interne Querelen, als ein "alter Bekannter" zurückkehrt. Das sorgt vor allem bei Hitzkopf Coatsy für miese Stimmung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thom Beers (Himself) Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Drehbuch: Geoff Miller, Sarah Whalen Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12

