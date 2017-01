Pro7 MAXX 19:20 bis 19:45 Dokusoap Vorsicht bissig! - Einsatz für den Turtleman Murmeltiertag USA 2011 2017-01-08 03:30 16:9 HDTV Merken Der Turtleman muss sich dick einpacken, um einem Stinktier und dessen Drüsen zu trotzen. Außerdem wird er auf einer örtlichen Maultier-Farm gebraucht, wo sich seit Kurzem auffällig viele Tiere die Beine verletzen. Die Übeltäter sind schnell gefunden: Murmeltiere, die direkt unter den Ställen graben. Der Plan des Turtleman: die Nager ausräuchern! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Call of the Wildman Altersempfehlung: ab 12