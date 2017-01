Pro7 MAXX 11:15 bis 12:10 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Neue Äxte fällen gut USA 2012 2017-01-07 01:50 16:9 HDTV Merken Zum Saisonauftakt kehren die Jungs von Papac mit stolz geschwellter Brust zurück. Schließlich waren sie zuletzt die erfolgreichste Crew und damit die unangefochtenen Könige der Berge. Aber einem im Team steigt der Ruhm zu Kopf: Coatsy. Auch mit Shelby Stanga gehen die Pferde durch. Ein schwerer Unfall ist die Quittung. Ist die Saison für ihn nun beendet, bevor sie richtig angefangen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Browning (Himself) Jesse Browning (Himself) Mike Pihl (Himself) Originaltitel: Ax Men Musik: Bruce Hanifan, Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12