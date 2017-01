Pro7 MAXX 10:15 bis 11:15 Dokumentation Monster Fish Das Urzeitbiest USA 2011 2017-01-14 05:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Mittleren Westen der USA lebt in unscheinbaren Flüssen und Seen einen sehr ungewöhnlichen Fisch: den Löffelstör. Das bis zu zwei Meter lange Tier, das sich von Plankton ernährt, ist das Ergebnis von 100 Millionen Jahren Evolution. Obwohl sich der Löffelstör im Laufe der Zeit perfekt angepasst hat, gehört diese Art inzwischen zu den bedrohtesten Süßwasserfischen überhaupt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Zeb Hogan Gäste: Gäste: Zeb Hogan (Biologe und Fisch-Experte) Originaltitel: Monster Fish Altersempfehlung: ab 12

