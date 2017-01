ONE 22:10 bis 23:40 Komödie Lammbock D 2001 2017-01-08 03:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Erst mal einen durchziehen, lautet das unerschütterliche Motto der besten Freunde Stefan und Kai, wenn sie sich in ihrer Heimatstadt Würzburg mit großen Themen des Lebens wie Frauen, Zukunft und Mehmet Scholl befassen. Damit auch andere nicht darben müssen, haben sie den Pizza-Express "Lammbock" eingerichtet: Unter dem Codewort "Pizza Gourmet" erwarten ihre Kunden Cannabisprodukte vom Feinsten - aus eigenem Anbau, versteht sich. Während der unkomplizierte Kai sich mit seinem Leben bestens arrangiert hat, kommen Stefan zunehmend Zweifel daran, ob ihm das ständige Debattieren über Stil, Coolness und Gott und die Welt auf Dauer genug ist. Als Student im x-ten Semester und Sohn eines Richters fühlt er sich in die Pflicht genommen, mehr aus seinem Leben zu machen. Doch alle Grübelei wird schlagartig in den Hintergrund gedrängt, als sich der befreundete Kiffexperte Achim als verdeckt arbeitender Drogenfahnder erweist. Plötzlich bleibt Stefan und Kai nur noch eine Option - und diese könnte das Ende ihrer gemeinsamen Zeit in der "Lammbock" und das Ende ihrer Freundschaft bedeuten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lucas Gregorowicz (Stefan Becker) Moritz Bleibtreu (Kai) Marie Zielcke (Laura Becker) Julian Weigend (Achim) Elmar Wepper (Vater Becker) Alexandra Schalaudek (Gina) Christof Wackernagel (Ausbilder Walter) Originaltitel: Lammbock Regie: Christian Zübert Drehbuch: Christian Zübert Kamera: Sonja Rom Musik: Chris Jones Altersempfehlung: ab 16