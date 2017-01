ONE 17:10 bis 18:30 Komödie Dick und Doof: Wir sind vom schottischen Infanterie-Regiment USA 1935 2017-01-08 11:25 Stereo SW Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als ausgebrochene Sträflinge schlagen sich Stanley McLaurel (Stan Laurel) und Oliver Hardy (Oliver Hardy) nach Schottland durch, um die Testamentseröffnung von Stanleys Großvater nicht zu versäumen. Stanley bekommt jedoch bloß einen Dudelsack, Haupterbin wird die junge Lorna McLaurel (June Lang), die bis zur Volljährigkeit unter der Vormundschaft des in Indien stationierten Colonel McGregor (Vernon Steele) steht. Schweren Herzens reist sie zu ihm und verlässt ihre große Liebe Alan Douglas (William Janney). Stanley und Oliver logieren derweil mittellos in einem Hotel. Als sie beim Braten eines Fisches auf dem Bettgestell ein Feuer verursachen, werden sie ohne Koffer auf die Straße gesetzt. Durch Zufall geraten sie gemeinsam mit Alan in die schottische Infanterie und werden in Indien stationiert - in jenem Regiment, das unter dem Befehl von Colonel McGregor steht. Dort werden die beiden chaotischen Freunde nicht nur zum Schrecken ihres Vorgesetzten Sergeant Finkelson (James Finlayson), sondern entdecken auch eine Intrige: Die erbschleicherische Lady Violet Ormsby (Anne Grey) will ihren Bruder McGregor mit Lorna verkuppeln und ließ Alans Liebesbriefe verschwinden. Kaum hat sich das Missverständnis geklärt, geraten Stanley, Oliver, Alan und der Sergeant in Lebensgefahr. Die Ahnungslosen werden als Offiziere in den Palast des Emirs geschickt, um eine Rebellion niederzuschlagen. Mit Bienenkörben treiben sie nicht nur die Aufständischen, sondern zugleich auch ihr eigenes Regiment in die Flucht. In James W. Hornes zeitloser Slapstick-Komödie amüsieren Laurel &Hardy in gewohnt genialer Manier. Die anarchistischen Wehrkraftzersetzer parodieren nicht nur die Welt des blinden Gehorsams, sondern auch Hollywoods damals populäre Indien-Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stan Laurel (Stanley McLaurel) Oliver Hardy (Ollie Hardy) June Lang (Lorna McLaurel) William Janney (Alan Douglas) Anne Grey (Lady Violet Ormsby) Vernon Steele (Colonel Gregor McGregor) James Finlayson (Sergeant Major Finlayson) Originaltitel: Bonnie Scotland Regie: James W. Horne Drehbuch: Frank Butler, Jeff Moffitt Kamera: Art Lloyd, Walter Lundin Musik: Marvin Hatley, Leroy Shield Altersempfehlung: ab 6