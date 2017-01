ONE 11:45 bis 12:15 Dokumentation In Deutschland um die Welt Griechenland in Offenbach D 2014 Live TV Merken In keiner Stadt Deutschlands leben prozentual gesehen mehr Griechen als in Offenbach. Pierre M. Krause besucht die sympathische Stadt im Schatten Frankfurts vor allem, um - klischeefrei wie immer - mehr über Poseidon, Gyros und Sirtaki zu lernen. Aber auch ein Wasserballmatch und der Besuch eines griechisch-orthodoxen Gottesdienstes stehen auf seinem Programm. Und Pierre M. Krause wäre nicht Pierre M. Krause, wenn er es nicht schaffen würde, selbst ein Gespräch mit einer seriösen 'Tagesschau'-Moderatorin in eine zweideutige Richtung zu lenken. Vielleicht liegt es am Ouzo, den ihm die deutsch-griechische Moderatorin Linda Zervakis während des Interviews unterjubelt. Apropos Ouzo - den gibt es ja in Griechenland bekanntlich für gute Freunde, und von denen findet Pierre bei seinem Trip durch Offenbach so einige: Egal ob vom Pelzhändler, vom Supermarkt oder der griechischen Familienfeier, nüchtern schaffte es Pierre in Offenbach nie nach Hause. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt