ONE 10:15 bis 10:45 Dokumentation In Deutschland um die Welt Israel in Berlin D 2013 Live TV Merken Schalom aus Berlin heißt es heute für Pierre M. Krause. Die Stadt mit schlechtem Wetter und mit ohne Strand. Und da sagen offensichtlich tausende Israelis: "Cool, schlechtes Wetter und keinen Strand kennen wir noch gar nicht, da ziehen wir hin!" Für Israelis ist Berlin zur Zeit einer der hippsten Orte der Welt, quasi das gelobte Land 2.0. Niemand weiß so genau, wie viele Israelis in den vergangenen Jahren nach Berlin gezogen sind. Man schätzt 15.000 bis 20.000 von ihnen. Pierre M. Krause besucht die Synagoge, trifft den Sänger Gil und isst einen Tag lang koscher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt

