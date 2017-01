ONE 08:45 bis 09:15 Dokumentation In Deutschland um die Welt Brasilien in Köln D 2013 Live TV Merken "Rio in Europa" nennt sich Köln gelegentlich gerne selbst. Wegen des Karnevals? Bestimmt auch! Wegen des Fußballs? Dann doch eher unwahrscheinlich... Vor allem eben wegen der rund 15.000 Brasilianer, die Köln zur größten brasilianischen Community in Deutschland machen. Caipirinha, Capoeira, Samba und sogar brasilian waxing sind aus Köln nicht mehr wegzudenken. Pierre M. (steht für Melasse) Krause probiert in dieser Folge all das aus. Außerdem trifft er eine brasilianische Familie, lernt unglaubliche Fußballtricks, trifft seine große Liebe, die Brasilianerin Jana Ina sowie den Jorge (gesprochen: Choche) der deutschen Fernsehunterhaltung, Moderator Harald Schmidt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt