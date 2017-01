ONE 07:00 bis 08:30 Drama Unser Traum von Kanada: Sowas wie Familie D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Richards Letzter Wille bringt eine faustdicke Überraschung: Enkelin Karen soll die Lodge zusammen mit ihrem Vater Adrian und der befreundeten Iris, die alle jeweils ein Drittel erben, weiterführen. So richtig passt das aber keinem in den Plan. Während Iris das verlockende Angebot bekommt, ihr Restaurant wieder zu übernehmen, der freiheitsliebende Pilot Adrian eigentlich noch ein anderes Leben hat und sich Karen am liebsten mit ihrem Freund Josh nach Australien absetzen würde, ziehen neue Gäste ein: eine Patchwork-Familie aus Deutschland. Als Sohn Mats verschwindet, ist keine Zeit mehr für die bisherigen Zankereien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlene Morreis (Gesa) Siegfried Terpoorten (Jasper) Sönke Möhring (Sven) Anna-Lena Klenke (Lina) Nico Hartung (Mats) Katja Weitzenböck (Iris) Sonja Gerhardt (Karen) Originaltitel: Unser Traum von Kanada - Sowas wie Familie Regie: Michael Wenning Drehbuch: Michael Gantenberg Kamera: Markus Fraunholz Musik: Andreas Weidinger