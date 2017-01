RTL II 14:00 bis 15:00 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Rathaus Schänke in Bottrop D 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Der Speisenverkauf in der Rathaus Schänke läuft nur schleppend. Meist schauen die Stammgäste nur auf ein Bierchen vorbei. Um den Restaurantbetrieb in ein neues Licht zu stellen, engagierte Birgit den gelernten Koch Daniel (30), der anstelle von Küchenhilfe Simone (44) neue kulinarische Horizonte eröffnen sollte. Doch Daniels neu geschriebene Karte wird von Birgit aus schleierhaften Gründen nicht eingesetzt und auch sonst liegt hier so einiges im Nebel: Der Koch und die Küchenhilfe wechseln sich am Herd ab - die Chefposition und damit die Verantwortung in der Küche will aber offensichtlich keiner von beiden übernehmen. Für Birgit ist das Augenwischerei, sie beobachtet viel mehr grobe Mängel bei ihrem Koch. Der wiederum sieht seine Chefin mit Blindheit gestraft: Die 47-Jährige halte viel zu sehr an einem Kneipenkonzept fest. Für die Kochprofis Andi Schweiger, Frank Oehler und Ole Plogstedt ist in der Rathaus Schänke guter Rat teuer. Sie müssen dem Team reinen Wein einschenken - denn sonst gehen im Lokal wirklich bald die Lichter aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd