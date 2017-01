RTL II 13:00 bis 14:00 Dokusoap Die Schnäppchenhäuser - Der Traum vom Eigenheim Landliebe und Stadtkind-Allüren und Hilfe, wir brauchen mehr Platz! D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bereits seit sechs Monaten arbeitet der 44-jährige Maurer Martin am Ausbau seines neuen Eigenheims mit 200 Quadratmetern Wohnfläche, das er zusammen mit seiner Frau Erika so schnell wie möglich beziehen möchte. Sein zukünftiges Zuhause ist ein ganz besonderes Schnäppchen, denn Martin hat das Haus im Wert von 70.000 Euro von seinem Onkel geschenkt bekommen. Darüber hinaus unterstützt der freundliche Verwandte auch noch mit 20.000 Euro die Sanierung. Bei der Instandsetzung lässt Erika ihrem Mann den Macher sein. Die 40-jährige Altenpflegerin leistet dafür Hilfestellung in finanzieller Hinsicht. Professionelle Hilfe erhält Martin von seinem Sohn Tobias, einem 24-jährigen Gas-Wasser-Installateur. Alles in allem läuft alles ganz gut. Wenn da nicht Martins 17-jährige Tochter Anja wäre: Die auszubildende Hotelfachfrau hat nämlich nicht die geringste Lust, zusammen mit Papa und Stiefmutter Erika aufs Land zu ziehen. Doch Martin gibt nicht auf und versucht alles um seiner Tochter das Leben auf dem Lande doch noch schmackhaft zu machen. Ob sich das Stadtkind tatsächlich überzeugen lässt? In Sachsen arbeiten der 41-jährige Florist Mario und die 34jährige Zahntechnikerin Nadine unermüdlich daran, mehr Platz für ihre fünfköpfige Familie zu schaffen. In ihrem eigenen Reihenhaus stehen ihnen leider nur 90 Quadratmeter zur Verfügung - zu wenig für zwei Erwachsene, zwei heranwachsende Teenies und ein Kleinkind. Deshalb kam Familienoberhaupt Mario auf die Idee, für 20.000 Euro das seit einem Jahr leer stehende, direkt angrenzende Nachbarhaus zu kaufen. Um den bisherigen Wohnraum um 70 weitere Quadratmeter zu erweitern, will der 41-jährige Florist die beiden Häuser mittels eines Wanddurchbruchs miteinander verbinden. Außerdem soll eine Wendeltreppe den Flur mit dem zukünftigen Elternschlafzimmer verbinden. Doch wie alles andere, muss auch die erst einmal aufgebaut werden. Und das gestaltet sich in der Praxis nicht ganz so einfach wie in der Theorie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Schnäppchenhäuser - Jeder Cent zählt