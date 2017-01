RTL II 10:10 bis 12:00 Abenteuerfilm Die Insel der Abenteuer USA 2008 2017-01-08 07:15 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Auf einer kleinen unentdeckten Vulkaninsel im Südpazifik führt die elfjährige Nim mit ihrem Vater Jack ein einsames, aber idyllisches Leben. Ihre Mutter kam vor mehreren Jahren bei einem Bootsunfall ums Leben. Als ihr Vater, ein Meeresbiologe, auf einer Exkursion von einem Sturm überrascht wird und tagelang verschollen ist, bleibt Nim mit ihren tierischen Freunden - einem Leguan, einem Seelöwen und einem Pelikan - ganz allein auf der Insel zurück. Während Jack versucht, sein leckgeschlagenes Boot wieder seetüchtig zu machen, helfen Nim die Tiere glücklicherweise dabei, Eindringlinge zu verschrecken, die aus dem Südseeparadies eine Touristenhochburg machen wollen. Außerdem wendet sich das Kind per E-Mail hilfesuchend an Alex Rover, Autor und Held ihrer Lieblings-Abenteuerromane. Wider Erwarten erhält sie Antwort. Sie ahnt nicht, dass sich hinter dem Abenteurer eine neurotische Schriftstellerin verbirgt, die für ihre Rettungsreise zu Nim all ihre Ängste überwinden muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Abigail Breslin (Nim Rusoe) Jodie Foster (Alexandra Rover) Gerard Butler (Jack Rusoe / Alex Rover) Maddison Joyce (Edmund) Rhonda Doyle (Edmunds Mutter) Peter Callan (Edmunds Vater) Michael Carman (Captain) Originaltitel: Nim's Island Regie: Jennifer Flackett, Mark Levin Drehbuch: Joseph Kwong, Paula Mazur, Mark Levin, Jennifer Flackett Kamera: Stuart Dryburgh Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 6

