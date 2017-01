RBB 13:25 bis 14:55 Märchenfilm Zwerg Nase D 2008 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der zehnjährige Jakob, ein hübscher, verträumter, behüteter Junge, geht lieber seiner Mutter an ihrem Gemüsestand auf dem Markt zur Hand, statt dem Vater in der Schusterwerkstatt zu helfen. Eines Tages erscheint dort eine hässliche alte Frau, deren Verhalten Jakob kritisch und zugleich furchtsam betrachtet. Es ist die Fee Kräuterweis, die den Knaben mit einer List von seinen Eltern weg - und in ihr Haus lockt. Hier beginnt für ihn eine siebenjährige harte Lehrzeit, die ihn in mehreren Etappen in die Hexenküche führt. Unter der strengen Anleitung der Fee entwickelt sich Jakob am Ende zu einem wahren Meister der Kochkunst. Als er aus seinem vermeintlichen Traum erwacht und endlich fliehen kann, sieht Jakob sich in einen missgestalteten Zwerg mit langer Nase verwandelt. Von seinen Eltern, die ihn nicht wiedererkennen, entsetzt zurückgestoßen und von den Mitbürgern wegen seines Aussehens verspottet, gelangt der Unglückliche schließlich an den Hof des Herzogs Alois. Dieser zeigt sich von Jakobs Kochkünsten begeistert und nimmt ihn in seine Dienste auf. Fortan wird er "Zwerg Nase" genannt und erfährt zum ersten Mal seit seiner Verwandlung fachliche Anerkennung. Als Mensch bleibt er jedoch ein einsamer Außenseiter. Erst als er Mimi, einem in eine Gans verwandelten jungen Mädchen begegnet, gibt es ein Wesen, mit dem er offen über sein Schicksal sprechen kann. Neues Unheil braut sich zusammen, als die anspruchsvolle Gräfin Wilhelmine zu Besuch gekommen ist. Herzog Alois will seine Angebetete zur Heirat überreden und Zwerg Nase soll sie mit seiner Kochkunst verführen. Als die Dame ausgerechnet eine Pastete verlangt, deren Rezept Jakob nicht kennt, gerät der Meisterkoch in Lebensgefahr. Doch die ebenfalls verzauberte Mimi weiß glücklicherweise Rat. Beim Fünf-Seen-Filmfestival Starnberg, Herrsching, Seefeld im Juli 2008 wurde der Film "Zwerg Nase" mit dem Preis der Kinderjury "Kleiner Star" als bester Kinder- und Jugendfilm ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Markfort (Zwerg Nase) Mechthild Grossmann (Fee Kräuterweis) Justus Kammerer (Jakob als Kind) Markus Majowski (Herzog Alois) Inga Busch (Gräfin Wilhelmine) Gilbert von Sohlern (Haushofmeister Pestalozzi) Peter Rauch (Küchenmeister Schorsch) Originaltitel: Zwerg Nase Regie: Felicitas Darschin Drehbuch: Egbert Van Wyngaarden, Felicitas Darschin Kamera: Axel Block Musik: Sami Hammi