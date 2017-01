RBB 07:00 bis 07:30 Familienserie Tiere bis unters Dach Folge: 44 Halbsiebenschläfer D 2014 Live TV Merken Was ist bloß mit Nelly los? Dass jemand morgens mal schwer aus dem Bett kommt, sind Annette und Philip Hansen von ihren Töchtern gewohnt. Aber Nelly verpennt jeden Morgen! Schlafwandelt sie? Träumt sie schlecht? Nein: Sie hat ein nächtliches Geheimnis. Im Haus Hansen gilt absoluter Haustier-Stopp, deshalb hat Nelly das niedliche Pelztier heimlich in ihr Dachbodenzimmer geschmuggelt. Doch "Emil" macht die Nacht zum Tag! Ihn zu verstecken, ist ein Vollzeitjob, und bald bekommt die übernächtigte Nelly Probleme: Ihre Lehrerin beschwert sich, dass sie im Unterricht einschläft. Cousine Lilie will ihr großes Zimmer haben und Tante Annette greift das ganze Schulsystem an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jule-Marleen Schuck (Nelly Spieker) Moritz Knapp (Pawel Kulka) Tabea Hug (Paulina Kulka) Floriane Daniel (Annette Hansen) Heikko Deutschmann (Dr. Philip Hansen) Sanne Schnapp (Josefine Grieshaber) Michael Sideris (Vinzenz Grieshaber) Originaltitel: Tiere bis unters Dach Regie: Miko Zeuschner Drehbuch: Sebastian Andrae Musik: Moritz Freise, Biber Gullatz, Andreas Schäfer