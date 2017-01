Sat.1 05:20 bis 06:05 Gerichtsserie Richter Alexander Hold D 2011 16:9 Merken In der Schlagerwelt herrscht Chaos. Der letzte Auftritt des alternden Sängers Helmut Käsmacher bei einem Wettbewerb im Autohaus wurde zu einem peinlichen Desaster. Jemand hat ihm heimlich LSD in seinen Saft gemischt. Helmut ist sich sicher, dass seine Konkurrentin Gundi Höppner ihm die Drogen untergejubelt und ihn dadurch zum Gespött der Leute gemacht hat. Denn auch sie hatte in den Sängerwettstreit ihre ganze Hoffnung gelegt, ihre Karriere doch noch einmal anzukurbeln ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Richter Alexander Hold

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 527 Min. Untraceable

Thriller

RTL II 04:05 bis 06:10

Seit 102 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 04:30 bis 08:30

Seit 77 Min. In Plain Sight

Krimiserie

kabel eins 04:40 bis 06:15

Seit 67 Min.