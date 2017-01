Super RTL 22:35 bis 00:25 Trickfilm Die Legende des Millennium-Drachens J 2011 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jun ist ein durchschnittlich begabter Student, der im Japan des 21. Jahrhunderts kaum für Aufsehen sorgt. Einzig sein Muttermal in Form eines Drachens ist eine Besonderheit, deren Ursprung sich niemand genau erklären kann. Doch eines Tages wird Jun unfreiwillig in die Zeit des Mittelalters versetzt, wo ein gigantischer Konflikt zwischen den Menschen und den dämonischen Oni seinen Höhepunkt erreicht. Denn um die drohende Niederlage abzuwenden, benötigen die Menschen die Hilfe Juns - nur er kann den mächtigen Drachen Orochi erwecken, um den Ausgang des Krieges zu beeinflussen. Doch sind die Motive der Menschen wirklich so ehrbar, wie sie Jun glauben machen wollen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Onigamiden Regie: Hirotsugu Kawasaki Drehbuch: Hirotsugu Kawasaki, Naruhisa Arakawa Musik: Ryûdô Uzaki