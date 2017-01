Super RTL 17:40 bis 18:10 Trickserie Zig & Sharko - Meerjungfrauen frisst man nicht! Panda aus der Unterwelt / Das U-Boot/Der Puppenspieler / Zigs neuer Freund F 2010-2013 2017-01-14 10:35 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Der fiese Meister des Vulkans verkleidet sich als niedlicher Panda, um Marina in die Finger zu bekommen. Kann Marinas Vater Poseidon sie retten? 2. Geschichte: Zig und Bernie entdecken an der Küste ein angeschwemmtes U-Boot und überlegen sich sofort wie sie es nutzen können, um näher an die Meerjungfrau zu gelangen. Mit etwas Mühe und Farbe verwandeln sie es in einen riesigen rosa Fisch. Dies zu manövrieren ist jedoch eines von vielen weiteren Problemen, mit denen die beiden zu kämpfen haben. 3. Geschichte: Zig entdeckt eine verlassene Hütte mit vielen interessanten Gegenständen und hat sofort einen Plan. Die Schaufensterpuppe, die er dort findet, soll von Bernie wie eine Marionette bewegt werden, um so Marina auf die Insel zu locken. Tatsächlich ist Marinas Neugier geweckt. Sie folgt der Puppe zur verlassenen Hütte und entdeckt dort ein altes Foto einer wunderschönen Meerjungfrau in den starken Armen eines Matrosen. Könnten dies ihre Eltern sein oder ist es ein weiterer Trick von Zig? 4. Geschichte: Zig und Bernie lernen einen Shrimp kennen, der unsagbare Kräfte hat und von Zig auf die Meerjungfrauen-Jagd angesetzt wird. Der Shrimp stellt sich weitaus geschickter an als Bernie, woraufhin dieser eifersüchtig wird und versucht, die Pläne des neuen Eindringlings zu durchkreuzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zig & Sharko Altersempfehlung: ab 6