Super RTL 13:10 bis 13:30 Trickserie Friends - Tierisch gute Freunde USA 2012 Stereo HDTV Olivia ist vor zwei Wochen nach Heartlake Citiy gezogen und fühlt sich nicht wohl in der neuen Umgebung. Sie hat noch keine Freunde gefunden und fühlt sich ein wenig einsam. Als sie ihrer Tante in der Tierklinik hilft, schneit eine Frau herein, die mit ihrem Welpen vollkommen überfordert ist und überlässt ihn Olivia. Die freut sich über ihren ersten neuen Freund in Heartlake City. Doch die Freude währt nicht lang denn die kleine Hündin Scarlett büxt aus und rennt kreuz und quer durch die Stadt. Hier sind gerade alle damit beschäftigt, das große Tierfest, das am nächsten Tag viele Besucher nach Heartlake City locken soll, vorzubereiten. Zielsicher stürmt Scarlett durch die Standaufbauten, zerstört Plakate, Torten und Bühnendekorationen. Und zu guter letzt macht der Hund noch das Pferd von Kunstreiterin Mia scheu, das daraufhin das Weite sucht. Innerhalb kürzester Zeit ist es Olivia gelungen, den halben Ort gegen sich aufzubringen. Neue Freunde finden, sieht anders aus. Mia ist mächtig sauer und nicht nur sie, auch Andrea, Stephanie und Emma. Schließlich hat Scarlett all ihre Vorbreitungen fürs große Fest zu Nichte gemacht. Doch als Olivia sich den Mädchen erklärt und entschuldigt, beschließen sie, nicht nachtragend zu. Sie wollen gemeinsam die Schäden beheben und Olivia eine Chance zur Wiedergutmachung zu geben. Und schon bald sieht es so aus, als hätte Olivia gleich vier neue Freundinnen gefunden. Originaltitel: The Power of Friendship Altersempfehlung: ab 6