Super RTL 11:30 bis 12:00 Trickserie Sally Bollywood Das Albtraum-Huhn / Alles Kunst? F 2010 2017-01-28 15:25 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Jason ist der Basketballstar der Schule. Seit einiger Zeit ist er völlig verzweifelt, weil er Nacht für Nacht von einem tierischen Albtraum gequält wird. Sally und Doowee sollen herausfinden, was dahinter steckt 2. Geschichte: Die Schul-Kunstausstellung soll bald eröffnet werden. Doch dann verschwindet das Werk 'Selbstporträt in Geleebohnen'. Sally und Doowee ermitteln in der Kunstszene... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sally Bollywood Regie: Alexis Ducord, Jeremie Hoarau Altersempfehlung: ab 6