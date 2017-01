History 02:55 bis 03:45 Dokumentation Terra X Terra X: Schneller als das Auge - Neues aus dem Reich der Superzeitlupe (1/2) Schneller als das Auge: Neues aus dem Reich der Superzeitlupe (1/2) D 2013 Stereo 16:9 Merken Neue Kameratechniken machen Bewegung in einer neuen Dimension sichtbar. So verkürzen Extremzeitraffer unendlich langsame Prozesse und machen beispielsweise die Fortbewegung von Schwämmen fürs menschliche Auge wahrnehmbar. Andererseits zeigt eine Infrarot-Highspeedkamera bei tiefster Dunkelheit die rasanten Bewegungsabläufe von Fledermäusen und von Segelfischen, den sagenumwobenen Sprintern der Meere. Während 3D-Kameraflüge im Rasterelektronen-Mikroskop (REM) Schmetterlinge wie Urzeitmonster aussehen lassen, frieren virtuelle Timemorph-Kameraflüge die faszinierenden Bewegungen von Tänzern ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12

