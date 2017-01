History 21:40 bis 23:05 Dokumentation Alcatraz - Der Wahrheit auf der Spur USA 2015 Stereo 16:9 Merken Im Jahr 1962 flohen John und Clarence Anglin sowie Frank Morris aus Alcatraz, dem härtesten Gefängnis, das es in Amerika gab. Man hielt sie für tot, aber ihre Leichen wurden nie gefunden. Mehr als 50 Jahre später geht die Familie der Anglin-Brüder zum ersten Mal mit neuen Beweisen und Geheimnissen an die Öffentlichkeit, die dem alten Fall eine neue Wendung geben könnten. Die Familie arbeitet mit einem Gesetzeshüter im Ruhestand zusammen, der seit Jahrzehnten von diesem Fall besessen ist. Zusammen sind sie näher als je einer zuvor daran, das Rätsel um den Ausbruch aus Alcatraz zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alcatraz: the Search for the Truth Altersempfehlung: ab 12