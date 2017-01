History 20:15 bis 21:40 Drama Roanoke - Die verschollene Kolonie USA 2015 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Verschwinden von 117 Kolonisten von der Insel Roanoke war mehr als 400 Jahre lang Amerikas ältestes Geheimnis. Jetzt könnte die geheimnisvolle Inschrift eines Steins die Wahrheit ans Licht bringen. Die Steinmetze Jim und Bill tun sich mit dem Archäologen und Einzelgänger Fred Willard zusammen, um das Geheimnis zu untersuchen und herauszufinden, was mit der verschollenen Kolonie geschah. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Renell (Dr. Haywood Pearce) Matt Mangum (Dr. James Lester) Sam Ayers (Boyden Sparkes) Jennifer Davis Brennan (English Woman) Jim E Chandler (Jett) Jason Lumberjack Johnson (Mr. Turner) Kate Kovach (Eleanor Dare) Originaltitel: Roanoke: Search for the Lost Colony Regie: Brandon McCormick Drehbuch: Brandon McCormick Musik: Nicholas Kirk Altersempfehlung: ab 12