History 08:25 bis 09:20 Dokumentation Geheimnisse des 2. Weltkriegs Krankenakte Hitler D 2012 Stereo 16:9 Merken Wie krank war Hitler? Der amerikanische Psychiatrieprofessor Nassir Ghaemi kommt in seinem neuen Buch zu dem Ergebnis, dass Hitler manisch-depressiv war. Der Konsum des Aufputschmittels Pervitin habe seine manisch-depressiven Phasen noch verstärkt und katastrophale Auswirkungen auf sein Führungsverhalten gehabt, sagt Ghaemi. Der Film geht dieser These nach. Außerdem wertet eine Kardiologin die erhaltenen Elektrokardiogramme Hitlers aus und kommt zu überraschenden Ergebnissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs