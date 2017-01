History 06:40 bis 07:30 Dokumentation Die letzten Zeuginnen D 2014 Stereo 16:9 Merken Als junge Frauen gerieten die Schwestern Renate Lasker-Harpprecht und Anita Lasker-Wallfisch zunächst in die Hölle des Konzentrationslagers Auschwitz. Anita war damals 17, ihre Schwester Renate 19 Jahre alt. Später wurden sie in das Lager nach Bergen-Belsen gebracht. In Auschwitz entkam Anita nur deshalb der Gaskammer, weil sie als Cellistin im "Mädchen-Orchester" spielte und dort dringend gebraucht wurde. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die letzten Zeuginnen - Vom Überleben in Auschwitz