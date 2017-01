National Geographic Wildlife 21:50 bis 22:40 Dokumentation Deadly Instincts Natural Born Killers GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Wildnis gilt das Gesetz des Stärkeren. Es geht um fressen und gefressen werden. Raubtiere sind zum Töten geboren, das Jagen ist tief in ihren Genen verankert. Doch die Taktiken, derer sich die verschiedenen Spezies bedienen, sind völlig unterschiedlich. Während manche Jäger auf Schnelligkeit setzen, sind andere im Team ausgezeichnete Killer und wieder andere zeichnen sich durch besondere Cleverness aus. "Deadly Instincts" beleuchtet die unterschiedlichen Jagdstrategien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Instincts