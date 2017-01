National Geographic Wildlife 21:00 bis 21:50 Dokumentation Savage Kingdom Siegen oder Sterben GB 2016 2017-01-08 19:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Neben der Konkurrenz unterschiedlicher Tierarten bestimmt ein weiterer Wettstreit den Alltag vieler Tiere in Botswanas Chobe-Nationalpark: der interne Kampf um die Führungsposition in Rudel, Herde oder Gruppe. Wer im Tierreich herrschen will, muss sich immer wieder in gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Artgenossen beweisen. Dem Sieger winken jede Menge Vorteile. Dazu gehören u.a. leichterer Zugang zu Nahrung und bevorzugte Fortpflanzungsmöglichkeiten. Die Verlierer erwarten Exil oder Tod. "Savage Kingdom" folgt fünf "Thronanwärtern" bei ihren Kämpfen um die Pole Position. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Savage Kingdom