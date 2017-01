National Geographic Wildlife 10:00 bis 10:30 Dokumentation Auf den Spuren von Crocodile Dundee Tag 2 im Schlamm AUS 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Wildhüter Matt Wright steht vor einem Problem, das auch für erfahrene Krokodiljäger nicht alltäglich ist: Bereits mehrfach ist ihm ein riesiges Reptil in die Falle gegangen. Das Tier konnte sich jedoch dank seiner enormen Körperkräfte jedes Mal befreien und entkommen. In den heimischen Sümpfen ist der Gigant bestens getarnt und alles andere als leicht aufzuspüren. Um ihn doch noch umzusiedeln, veranstalten Matt und seine Männer eine regelrechte Treibjagd. Sie müssen sich allerdings vorsehen, damit sie in dem unübersichtlichen Terrain nicht unvermittelt von Jägern zu Gejagten werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Outback Wrangler

