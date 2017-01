National Geographic Wildlife 06:35 bis 07:20 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Eingesperrt USA 2014 2017-01-30 10:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Familienhund Yoshi ist ein echter Problemhund. Jedes Mal, wenn seine Besitzer mit ihm spazieren gehen, beißt er einen Artgenossen. Seit einem Jahr schon meiden seine Besitzer jeglichen Kontakt zu anderen Hunden. Ganz besonders besorgt sind sie aber um ihre kleine Tochter. Wenn das Mädchen demnächst anfangen wird zu krabbeln, könnte Yoshi es ebenfalls angreifen. Es dauert nicht lange und Cesar Millan bekommt eine Kostprobe von Yoshis aggressivem Verhalten. Schafft es der Hundeflüsterer, das Tier noch einmal umzuerziehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue