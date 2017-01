Syfy 01:00 bis 01:45 SciFi-Serie Dark Matter Episode Neun USA 2015 Stereo 16:9 Merken Als das Besatzungsmitglied Vier (Alex Mallari jr.) nach einem Zwischenstopp auf einer Raumstation plötzlich vom Schiff verschwindet, müssen sich die restlichen Crewmitglieder entscheiden: Retten sie ihren verlorengegangenen Kameraden, oder sollen sie ihn einfach zurücklassen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Bendavid (One) Melissa O'Neil (Two) Anthony Lemke (Three) Alex Mallari Jr. (Four) Jodelle Ferland (Five) Roger R. Cross (Six) Zoie Palmer (The Android) Originaltitel: Dark Matter Regie: Ron Murphy Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Musik: Benjamin Pinkerton