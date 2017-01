Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise In guter Hoffnung USA 2001 Stereo 16:9 Merken Chefingenieur Tucker (Connor Trinneer) wurde beauftragt den technischen Defekt an Bord des Raumschiffs der Xyrillianer zu beheben. Auf seiner Mission findet er an Bordingenieurin Ah'Len (Julianne Christie) Gefallen und verbringt viel Zeit mit ihr. Als er auf die Enterprise zurückkehrt, macht er eine merkwürdige Entdeckung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Mike Vejar Drehbuch: Rick Berman, Brannon Braga Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 6