Syfy 18:50 bis 20:15 Katastrophenfilm Apokalypse Los Angeles USA 2014 Stereo 16:9

Der Erdkern ist überhitzt und droht, sich in einem gigantischen Erdbeben zu entladen. In Los Angeles veranlassen die Verantwortlichen die komplette Evakuierung. Doch Calvin Crawford (David Cade) weigert sich zu gehen. Er sucht in dem sich ausbreitenden Chaos, für das unter anderem aus dem Gefängnis geflohene Häftlinge verantwortlich sind, verzweifelt nach seiner Verlobten Ashley Pace (Gina Holden), die gekidnappt wurde.

Schauspieler: David Cade (Calvin) Gina Holden (Ashley) Raymond J. Barry (Major Gray) Kamar De Los Reyes (Carlos) Lila Dupree (Aide) Christopher Judge (LT. Grisham) Peter Katona (Kyle) Originaltitel: LA Apocalypse Regie: Michael J. Sarna Drehbuch: Neil Elman, Erik Estenberg Kamera: Erick M. Crespo Musik: Mario Salvucci