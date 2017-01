Syfy 15:40 bis 16:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Fährtensucher CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken McKay (David Hewlett) nimmt freiwillig an einer Goodwill Mission teil, weil er sich davon verspricht, Dr. Keller (Jewel Staite) näher zu kommen. Doch auch Ronon (Jason Momoa), sein Konkurrent, begleitet die beiden auf der Reise, die dazu dient, die medizinische Versorgung auf einem Planeten zu sichern. Als Dr. Keller von Kiryk entführt wird, bleibt Ronan und McKay keine andere Möglichkeit, als bei der Rettung von Dr. Keller zusammenzuarbeiten. Allerdings benutzt der Kidnapper einen Teleportationsapparat, der die Verfolgung erschwert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (John Sheppard) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Robert Picardo (Richard Woolsey) Mike Dopud (Kiryk) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: William Waring Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith