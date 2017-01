National Geographic People 02:20 bis 03:05 Dokumentation Mit 14 zum Nordpol AUS 2016 2017-01-22 14:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 14-jährige Jade aus Melbourne hat große Pläne: Sie will zum Nordpol - und zwar zu Fuß. Mit ihrem Trip durch die Arktis möchte sie Mädchen überall auf der Welt Mut machen, ihre Träume konsequent zu verfolgen und dabei wenn nötig mit gesellschaftlichen Konventionen zu brechen. Die Expedition ist allerdings knallhart: Schnee und Eis, soweit das Auge reicht, erwarten die Jugendliche auf ihrem Weg. Hinzu kommen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Doch die Mühen könnten sich am Ende lohnen: Sollte Jades Experiment gelingen, wäre sie die jüngste Person, die jemals den Nordpol erreicht hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: On Thin Ice: Jade's Polar Dream

