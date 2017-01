National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Highway zur Hölle GB 2011 2017-01-07 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Thomas Hamill liebt das Abenteuer. Deshalb nimmt er trotz der großen Gefahr für sein eigenes Leben einen Job als Lastwagenfahrer für das US-Militär im vom Krieg erschütterten Irak an. Eines Tages kommt es zur Katastrophe: Der Konvoi, in dem sich auch Hamill mit seinem LKW befindet, wird von einem schwer bewaffneten Rebellentrupp aus einem Hinterhalt angegriffen. Er und ein US-Soldat werden als Geiseln genommen. Hamill ist sich bewusst, dass die Entführer nicht zögern werden, von ihren Waffen Gebrauch zu machen. Wird der Trucker eine Lösung finden, um dem scheinbar sicheren Tod zu entgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad