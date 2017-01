National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Abu Dhabi: Tradition trifft Moderne E 2012 2017-01-07 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Abu Dhabi, das größte der sieben Vereinigten Arabischen Emirate, steht für die erfolgreiche Synthese von Tradition und Moderne: Das Pro-Kopf-Einkommen der knapp zwei Millionen Einwohner liegt dank der noch immer reichlich sprudelnden Ölvorräte bei 63.000 US-Dollar - das weltweit dritthöchste nach Luxemburg und Norwegen. Gleichzeitig bereitet sich das Land intensiv auf die Zeit nach dem unvermeidlichen Versiegen der letzten Ölquellen vor: Neben einem staatlichen Investmentfonds, der mittlerweile auf ein Investitionsvolumen von sagenhaften 875 Milliarden Dollar angewachsen ist, soll vor allem eine breiter aufgestellte Wirtschaft die Zukunft des Landes sichern: So wird verstärkt in modernste Technologien investiert - etwa im Rahmen der Modellstadt Masdar, die ihren Energiebedarf für rund 50.000 Menschen vollständig aus erneuerbaren Energien decken soll. "Abu Dhabi: Tradition trifft Moderne" zeigt, wie sich der Wüstenstaat für die ökologischen und ökonomischen Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte wappnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abu Dhabi, Between Tradition and 21st Century