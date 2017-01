National Geographic People 17:05 bis 17:55 Dokumentation Transsexualität USA 2011 2017-01-09 14:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Im falschen Körper geboren zu sein - etwa einer von 10.000 Männern bzw. eine von 30.000 Frauen kennt dieses Gefühl aus eigenem Erleben. Der Leidensdruck der Betroffenen, die sich oft dem Unverständnis, manchmal auch der offenen Ablehnung ihrer Umwelt ausgesetzt sehen, ist meist enorm. Hinzu kommen die Schwierigkeiten, diesem quälenden Zustand abzuhelfen. Denn die Selbstwahrnehmung und das ihr entgegenstehende Aussehen des eigenen Körpers in Einklang zu bringen, ist nur durch Hormonbehandlungen und aufwändige Operationen möglich. Die Dokumentation "Transsexualität" porträtiert drei völlig unterschiedliche Menschen, die diesen Weg gegangen sind oder noch dabei sind, ihn zu beschreiten. Wie erleben sie ihren Alltag? Mit welchen Reaktionen wurden sie etwa am Arbeitsplatz konfrontiert? Wie reagieren potenzielle Partner auf die Transfrauen und -männer? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: American Transgender