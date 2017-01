National Geographic 02:50 bis 03:40 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Feuer an Bord CDN 2006 Stereo 16:9 HDTV Merken 27. November 1987: Eine Boeing 747 befindet sich auf einem Routineflug in Richtung Südafrika, als sich die Kabine plötzlich mit Rauch füllt. Die Passagiere ringen um Atemluft, während Crewmitglieder ein Feuer im Frachtraum lokalisieren. Die Maschine stürzt in den indischen Ozean. Was war die Ursache für den Brand? Gerüchte kreisen um illegale Waffentransporte an Bord von Flug 295. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 159 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 94 Min. Ohne Limit

Thriller

RTL II 01:35 bis 03:10

Seit 89 Min.