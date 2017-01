National Geographic 23:40 bis 00:25 Dokumentation Drogen im Visier Crack USA 2011 2017-01-07 03:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Crack ist der Traum jedes Dealers: Die aus Kokainsalz und Natron bestehende Droge ist billig in der Herstellung und liefert dem Konsumenten einen intensiven, aber äußerst kurzen Kick - was dazu führt, dass sofort das Bedürfnis entsteht, eine weitere Dosis einzunehmen. Keine andere Droge macht so schnell abhängig wie Crack - was die Süchtigen meist schnell in die Beschaffungskriminalität treibt. "Drogen im Visier" zeichnet den Weg nach, den das Kokain von den Koka-Plantagen Perus bis in die Crackküchen der amerikanischen Großstädte nimmt, und begleitet eine Gruppe von US-Sonderermittlern bei ihrem Kampf gegen die Drogenmafia... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.