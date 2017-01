National Geographic 21:55 bis 22:45 Dokumentation Antarctica: Forschung am Limit Eisige Aussichten USA 2016 2017-01-07 02:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Der größte Teil des antarktischen Lebens findet unter der Wasseroberfläche statt. Bei ihren großangelegten Forschungsprojekten konzentrieren sich die Wissenschaftler daher stark auf das Meer und seine Bewohner. Ihr Ziel ist es herauszufinden, welche Auswirkungen der Klimawandel und das menschliche Eingreifen auf das Ökosystem der Ozeane haben. Dabei sind die Männer und Frauen am südlichen Ende der Welt tagtäglich selbst nicht selten unberechenbaren Gefahren ausgesetzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Continent 7: Antarctica