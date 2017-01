National Geographic 21:00 bis 21:55 Dokumentation Years of Living Dangerously Kampf ums schwarze Gold USA 2016 2017-01-07 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Zukunft der Erde wird durch zwei Faktoren ernsthaft gefährdet: die Zerstörung der Wälder und den unvermindert hohen Verbrauch von Mineralöl. Der kalifornische Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger und das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen gehen den Problemen auf den Grund. Schwarzenegger will herausfinden, warum sich das US-Militär als weltgrößter Verbraucher fossiler Brennstoffe nicht zur Nutzung erneuerbarer Energien verpflichtet - obwohl Alternativen längst einsetzbar wären. Derweil reist Bündchen in den Regenwald des Amazonas, der nach wie vor rücksichtslos abgeholzt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gisele Bündchen (Herself) Originaltitel: Years of Living Dangerously