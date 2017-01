National Geographic 19:20 bis 20:10 Dokumentation Die Geheimnisse der Geschichte Chinas geheimnisvolle Pyramiden USA 2006-2007 2017-01-08 10:25 Stereo 16:9 HDTV Merken In "Chinas Tal der Könige" sind die Pyramiden der ersten beiden chinesischen Dynastien, der Qin und der Han, beheimatet. Die Qin-Dynastie hielt sich bis 207 v. Chr. und ging unter anderem an einem Aufstand der Pyramiden-Arbeiter zugrunde. Kaiser Qin Shihuangdi wurde in einer großen Anlage beigesetzt, die berühmte Terrakottaarmee war eine seiner Grabbeigaben. Kurz darauf kam es zu Aufständen der Bauern, die zur Gründung der Han-Dynastie führten. In den Pyramiden der beiden Kaiser wurden ganze Paläste nachgebaut. Diese Dokumentation präsentiert einmalige Aufnahmen aus den Kaisergräbern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: History's Secrets