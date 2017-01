National Geographic 15:55 bis 16:45 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Pentagon 9/11 CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken 11. September 2001. Kurz nach dem Start in Washington D.C. stürmen Terroristen das Cockpit des American-Airline-Fluges 77 und steuern das Flugzeug direkt in das Pentagon. Ein Gebäudeteil dieses Symbols der US-amerikanischen Militärmacht geht in Flammen auf. Zu diesem Zeitpunkt haben Entführer in New York bereits zwei Maschinen in die Twin Towers des Word Trade Centers gelenkt. Der Terrorangriff an jenem sonnigen Septembermorgen erschüttert die USA bis ins Mark und kostet über 3.000 Menschen das Leben. Sofort leitet das FBI die größte Ermittlungsaktion in der amerikanischen Geschichte ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation