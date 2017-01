National Geographic 14:20 bis 15:05 Dokumentation StarTalk Ash Carter USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ashton B. Carter, unter Barack Obama der 25. Verteidigungsminister der USA, stellt sich im American Museum of Natural History den Fragen von Moderator Neil deGrasse Tyson. Im Anschluss wird die Runde um Comedienne Leighann Lord und den Politikexperten und Autor Michael Horowitz erweitert. Im Gespräch erörtert das Quartett die Bedeutung der Wissenschaften für die Regierung. Es geht um das Für und Wider moderner Satellitenüberwachung und einen Blick in die Zukunft: Welche Rolle werden Künstliche Intelligenz und andere Zukunftstechnologien in der Landesverteidigung spielen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dawkins (Celebrity Interview) James Martin (Clergyman) Eugene Mirman (Comedian) Moderation: Neil deGrasse Tyson Originaltitel: StarTalk