National Geographic 10:05 bis 10:30 Dokumentation Die großen Geheimnisse der Geschichte William Kidd GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken William Kidd gilt als einer der berüchtigtsten Piraten aller Zeiten. Seit seiner Hinrichtung in London im Jahre 1701 ranken sich immer neue Vermutungen und Legenden um seine Person und den sagenhaften Schatz, den er nach Abschluss seiner Kaperfahrten vergraben haben soll. Doch was steckt wirklich hinter der Legende vom ebenso skrupellosen wie gierigen "Captain Kidd"? Der Blick zurück zeigt: Die historische Person William Kidd hat nur wenig mit dem populären Bild vom raubeinigen Seeräuber gemein: Noch 1695 war der schottischstämmige Kidd ein respektabler Kaufmann und Handelskapitän, der von New York aus operierte. Eine drastische Wendung nahm sein Leben, als er eine englische Freibeuterlizenz erwarb: Damit war es Kidd und seiner Mannschaft erlaubt, Feinde der englischen Krone - also französische Schiffe sowie alle Piraten - unter Feuer zu nehmen und aufzubringen. Doch statt sich an diese Lizenz zu halten, begann Kidd bereits 1697, auch englische Schiffe anzugreifen. Reagierte er damit auf Druck seiner Mannschaft, die direkt an den Gewinnen der Kaperfahrten beteiligt war und auf lukrativere Ziele drängte? "Die Geheimnisse der Geschichte" deckt die Hintergründe auf und zeigt, wie nicht etwa verfeindete Seefahrer, sondern politische Querelen im britischen Parlament dem berüchtigten Piraten schließlich zum Verhängnis wurden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Huw (Captain Kidd) Originaltitel: Mystery Files Regie: Kate Haddock Kamera: Peter Allibone, Ross Keith

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 14:04

Seit 205 Min. Universum

Dokumentation

3sat 09:45 bis 10:30

Seit 40 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 09:55 bis 10:50

Seit 30 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 09:55 bis 10:35

Seit 30 Min.