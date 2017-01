Disney XD 02:50 bis 03:10 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 2 Angelsaison USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Gronkel Stan möchte mit Dipper und Mabel angeln gehen, die ziehen es aber vor, mit Soos auf Seemonsterjagd zu gehen. Also angelt Stan eben allein und sinnt über seine Einsamkeit nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: John Aoshima Drehbuch: Alex Hirsch, Michael Rianda

