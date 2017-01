Disney XD 01:25 bis 01:45 SciFi-Serie S3 - Gemeinsam stärker Lektion Babysitting USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Tasha stellt dem Team Baby Naomi vor. So lernt Bree, was es bedeutet, Babysitter zu sein. Unterdessen arbeitet Chase wie besessen an einem Gerät, mit dem er den Alterungsprozess umkehren kann. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bradley Steven Perry (Kaz) Paris Berelc (Skylar Storm) Kelli Berglund (Bree Davenport) William Brent (Chase Davenport) Jake Short (Oliver) Originaltitel: Lab Rats: Elite Force Regie: Bradley Steven Perry Musik: Bert Selen Altersempfehlung: ab 6